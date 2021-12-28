"З новим 2222 роком": Кличку подарували календар з його недавньою обмовкою (фото)

Презент столичному меру зробив музикант Іван Марунич. Окрім того, хлопець також похвалився тематичними новорічними іграшками.

Днями в інтернеті з'явилося відео, як мер Києва Віталій Кличко обмовився і привітав людей з прийдешнім 2222 роком, тим самим породивши новий мем. Відео активно облетіло інтернет. Не залишився осторонь і соліст гурту Karta Svitu Іван Марунич, який вирішив подарувати мерові календар на 2222 рік. Про це стало відомо зі сторінки артиста у Facebook.

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[ + – ] Віталій Кличко привітав із 2222 роком

У свою чергу, мер виклав собі це фото. Крім того, він закликав своїх підписників завжди дивитися в завтрашній день, а також рік, зробивши відсилання до своєї вже легендарної цитати.

Фото: Facebook

Також Іван Марунич похвалився іграшкою з відповідним тематичним написом: "З Новим 2222 роком".

[ + – ] іграшка на ялинку

Нагадаємо, що помилки в промовах Віталія Кличка не є рідкістю, а раніше Фокус повідомляв, що Віталій Кличко презентував книгу зі своїми цитатами.

Також ми розповідали, що мер Києва Віталій Кличко припустився кількох помилок у привітанні з Новим роком. Спочатку чиновник привітав киян з 2220-м, а потім 2222 роком.