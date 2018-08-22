В Киеве пассажирский транспорт на День Независимости будет работать дольше

Столичный метрополитен и городской пассажирский транспорт в пятницу, 24 августа, будут работать на 2 часа дольше в связи с празднованием Дня Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации в среду, 22 августа.
Также отмечается, что в пятницу до завершения торжественных мероприятий в центре города будут временно закрыты входы и выходы из станций метро Майдан Независимости и Крещатик на улицу Институтскую.
"В это время станция Майдан Независимости будет работать как пересадочный узел с линии на линию", – говорится в сообщении.
Отметим, недавно президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции парада ко Дню Независимости Украины.