Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Венгрия хочет создать анклав на территории Украины, – МИД
2019-07-20 23:12:49
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Егор Божок/Фото: МИД Украины
Временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок считает, что Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения
Временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Егор Божок заявил, что власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на Закарпатье. Об этом сообщает Голос Америки.
"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территории), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", – сказал Божок.
По его словам, Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения.
"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю – Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", – пояснил дипломат.
Как ранее сообщал Фокус:
- В МИД Украины завили, что обеспокоены вмешательством венгерских политиков во внутриполитическую жизнь Украины. Недовольство вызвал ряд выступлений венгерских политиков в Закарпатье.
- Ранее врио министра иностранных дел Украины Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто в связи высказываниями министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которые не соответствуют предыдущим договоренностям.