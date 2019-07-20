Венгрия хочет создать анклав на территории Украины, – МИД

Временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок считает, что Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения

Временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Егор Божок заявил, что власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на Закарпатье. Об этом сообщает Голос Америки.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территории), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", – сказал Божок.

По его словам, Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю – Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", – пояснил дипломат.

Как ранее сообщал Фокус:

В МИД Украины завили, что обеспокоены вмешательством венгерских политиков во внутриполитическую жизнь Украины. Недовольство вызвал ряд выступлений венгерских политиков в Закарпатье.