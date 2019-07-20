Александр Кочетков

Александр Кочетков

МНЕНИЕ
Ілія Куса

Ілія Куса

МНЕНИЕ
Евгений Дикий

Евгений Дикий

МНЕНИЕ
Андрей Капустин

Андрей Капустин

МНЕНИЕ
Роман Матис

Роман Матис

МНЕНИЕ
Рейтинги ФОКУСА
Поиск

Венгрия хочет создать анклав на территории Украины, – МИД

2019-07-20 23:12:49

1595 0
Венгрия хочет создать анклав на территории Украины, – МИД

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Егор Божок/Фото: МИД Украины

Временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок считает, что Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения

Временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Егор Божок заявил, что власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на Закарпатье. Об этом сообщает Голос Америки.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территории), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников",  – сказал Божок.

Читайте также:
Посол Венгрии Иштван Ийдярто: "Получается, что украинское государство — только для украинцев. Это очень опасный подход, неевропейский"

По его словам, Украина и Венгрия расходятся в понятиях идентификации проживающих в Закарпатье граждан Украины венгерского происхождения.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю  – Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины",  – пояснил дипломат.

Как ранее сообщал Фокус:

Теги:
Loading...