Евгений Дикий
МНЕНИЕ
"Слуга народа" побеждает на всех мажоритарных округах Киева, – Разумков
2019-07-21 21:15:29
Фото: Корреспондент
На трех округах в столице напряженная ситуация
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия победила на всех округах Киева.
Об этом сообщает ТСН.
Он поблагодарил всех избирателей, которые сегодня пришли на участки и заявил, что надеется на такие же высокие результаты в других регионах.
"Сейчас мы не можем ответить в полном объеме, есть ли у нас возможность сформировать самостоятельно коалицию, или мы будем объединяться с политическими силами. Действительно, мы надеемся получить на мажоритарных округах неплохой результат. По городу Киеву по предварительным подсчетам в Киеве у нас есть 13 из 13 мест ", – заявил он.
9 номер списка "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что на трех округах в столице напряженная ситуация.
Как ранее сообщал Фокус:
- Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали данные национального экзит-пола по состоянию на 18:00.
- Также ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах в Раду. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса, подчеркнули в ЦИК.