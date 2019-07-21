"Слуга народа" побеждает на всех мажоритарных округах Киева, – Разумков

На трех округах в столице напряженная ситуация

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия победила на всех округах Киева.

Об этом сообщает ТСН.

Он поблагодарил всех избирателей, которые сегодня пришли на участки и заявил, что надеется на такие же высокие результаты в других регионах.

"Сейчас мы не можем ответить в полном объеме, есть ли у нас возможность сформировать самостоятельно коалицию, или мы будем объединяться с политическими силами. Действительно, мы надеемся получить на мажоритарных округах неплохой результат. По городу Киеву по предварительным подсчетам в Киеве у нас есть 13 из 13 мест ", – заявил он.

9 номер списка "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что на трех округах в столице напряженная ситуация.

Как ранее сообщал Фокус:

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали данные национального экзит-пола по состоянию на 18:00.