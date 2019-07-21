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"Слуга народа" побеждает на всех мажоритарных округах Киева, – Разумков

2019-07-21 21:15:29

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"Слуга народа" побеждает на всех мажоритарных округах Киева, – Разумков

Фото: Корреспондент

На трех округах в столице напряженная ситуация

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия победила на всех округах Киева.

Об этом сообщает ТСН.

Он поблагодарил всех избирателей, которые сегодня пришли на участки и заявил, что надеется на такие же высокие результаты в других регионах.

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"Сейчас мы не можем ответить в полном объеме, есть ли у нас возможность сформировать самостоятельно коалицию, или мы будем объединяться с политическими силами. Действительно, мы надеемся получить на мажоритарных округах неплохой результат. По городу Киеву по предварительным подсчетам в Киеве у нас есть 13 из 13 мест ", – заявил он.

9 номер списка  "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что на трех округах в столице напряженная ситуация.

Как ранее сообщал Фокус:

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