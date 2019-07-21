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"Оппозиционная платформа — За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек, – Левочкин

2019-07-21 21:42:42

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"Оппозиционная платформа — За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек, – Левочкин

Сергей Левочкин / Фото: Интерфакс-Украина

С учетом мажоритарщиков

"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек.

Об этом заявил член партии Сергей Левочкин, передает Фокус.

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию 50-80 человек с учетом мажоритарщиков", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

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