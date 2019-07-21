"Оппозиционная платформа — За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек, – Левочкин

С учетом мажоритарщиков

"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек.

Об этом заявил член партии Сергей Левочкин, передает Фокус.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию 50-80 человек с учетом мажоритарщиков", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали данные национального экзит-пола по состоянию на 18:00.