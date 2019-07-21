Евгений Дикий
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"Оппозиционная платформа — За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек, – Левочкин
2019-07-21 21:42:42
Сергей Левочкин / Фото: Интерфакс-Украина
С учетом мажоритарщиков
"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию до 80 человек.
Об этом заявил член партии Сергей Левочкин, передает Фокус.
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"Оппозиционная платформа – За жизнь" рассчитывает на фракцию 50-80 человек с учетом мажоритарщиков", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", центр Разумкова и Киевский международный институт социологии опубликовали данные национального экзит-пола по состоянию на 18:00.
- Также ЦИК не зафиксировала системных нарушений на выборах в Раду. Есть, возможно, лишь некоторые нарушения, но они никак не влияют на ход избирательного процесса, подчеркнули в ЦИК.
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