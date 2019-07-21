В новой Раде "Оппозиционная платформа" собирается быть в оппозиции к власти

Несмотря на это, Медведчук также подчеркнул, что политсила готова быть партнером всем фракциям

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в новом парламенте собирается быть в оппозиции к новой власти. Об этом сообщил один из лидеров политсилы Виктор Медведчук, передает Украинская правда со ссылкой на канал "112 Украина"

"Роль "Оппозиционной платформы – За жизнь" в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9 созыва", – заявил Медведчук.

Также он подчеркнул, что дело не в том количестве мандатов, которые может получить политсила в парламенте, а "в той политической программе, которую мы будет реализовывать".

"Мы будем делать все необходимое, чтобы парламент установил мир и оказал содействие в установлении мира в стране и прекращения боевых действий. Мы будем добиваться изменения экономического курса, (снижения) нагрузки на людей в изменении драконовских жилищно-коммунальных тарифов… Мы будем изменять налоговое законодательство…", – заявил он.

Также Медведчук не верит в то, что партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" смогут сформировать собственную коалицию, в которой не будет партии "Слуга народа".

"Коалицию у нас будет формировать одна партия – "Слуга народа". Более того, я верю в то, что они могут создать на базе своей партии с учетом мажоритарщиков. А если им нужен будет еще кто-то – они найдут. Кто это будет, мне неизвестно".

В это же время, Медведчук также заявил, что ради благосостояния украинцев "Оппоплатформа" якобы "готова быть партнерами со всеми фракциями".

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