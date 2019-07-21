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ЦИК начала публиковать первые результаты парламентских выборов

2019-07-21 22:38:53

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ЦИК начала публиковать первые результаты парламентских выборов

Фото: Зеркало недели

На данный момент обработано 0,05% протоколов

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты парламентских выборах, по результатам подсчета менее 1% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЦИК.

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По результатам подсчета 0,05% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" – 47,37%;

"Батькивщина" – 12,93%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 7.67%;

"Европейская солидарность" - 7.60%.

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