Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК начала публиковать первые результаты парламентских выборов
2019-07-21 22:38:53
Фото: Зеркало недели
На данный момент обработано 0,05% протоколов
Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты парламентских выборах, по результатам подсчета менее 1% протоколов. Об этом свидетельствуют данные информационной системы ЦИК.
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По результатам подсчета 0,05% протоколов, голоса распределяются следующим образом:
"Слуга народа" – 47,37%;
"Батькивщина" – 12,93%;
Радикальная партия Олега Ляшко - 7.67%;
"Европейская солидарность" - 7.60%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
- Явка на момент завершения выборов составила 49,93%. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией «Голос» Святослава Вакарчука, но усомнился, что он может занять пост премьера. При этом в "Слуге народа" не видят будущим премьером Юлию Тимошенко.
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