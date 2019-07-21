Парубий: Массовая атака перед выборами повлияла на результат "Европейской солидарности"

Несмотря ни на что, действующий спикер считает результат своей партии приемлемым

Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий, который баллотируется в новый состав парламента по списку "Европейской солидарности", считает результат выборов приемлемыми, несмотря на "массовую атаку" на партию накануне выборов. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.

"Массовая атака на "Европейскую солидарность" (перед выборами, – ред.) дала, к сожалению, тоже свой определенный результат. И учитывая, какая была атака, учитывая эти обстоятельства, считаю, что результат является приемлемым. Украинцы оказались мудрыми людьми и поддержали "Евросолидарность", – отметил он.

Парубий добавил, что в новом созыве парламента готов находиться в оппозиции к власти.

"Большую часть жизни я провел в оппозиции, поэтому для меня эта роль привычная и нормальная. Но оппозиция, конечно, не является самоцелью. Самоцелью всегда является отстаивание ценностей. Когда будут пересекать красные линии, если будет удар по языку, если будет удар по церкви, если будет удар по декоммунизации, я буду идти на любые действия в парламенте. Конечно, я буду действовать со всем знанием, которое я получил как глава Верховной Рады, со всем опытом, и конечно, со всей решительностью – каким Парубия знали и до Верховной Рады Украины", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".