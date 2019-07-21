Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Мэр Киева не голосовал в Киеве, – СМИ
2019-07-21 23:19:03
Фото: Styler - РБК-Украина
Виталий Кличко "не на связи"
Столичный мэр и глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Кличко участия в выборах Верховной Рады не принимал.
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КиевVласть эта информация стала известна от источника в окружении Кличко.
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После закрытия участков издание перезвонило на его мобильный. Телефон взяла женщина, которая сказала, что "Кличко) не на связи".
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава ОП Андрей Богдан заявил, что в Киеве есть системные проблемы, которые можно решить кадровым путем. По этой причине должности мэра Киева может лишиться Виталий Кличко.
- Виталий Кличко заявил, что в таком случае будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.
- Президент Владимир Зеленский собирается назначить разделить должности мэра и председателя КГГА. Об этом сообщил Виталий Кличко по итогам встречи с главой государства.
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