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Мэр Киева не голосовал в Киеве, – СМИ

2019-07-21 23:19:03

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Мэр Киева не голосовал в Киеве, – СМИ

Фото: Styler - РБК-Украина

 Виталий Кличко "не на связи"

Столичный мэр и глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Кличко участия в выборах Верховной Рады не принимал.

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КиевVласть эта информация стала известна от источника в окружении Кличко.

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После закрытия участков издание перезвонило на его мобильный. Телефон взяла женщина, которая сказала, что "Кличко) не на связи".

Как ранее сообщал Фокус:

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