Виталий Кличко "не на связи"

Столичный мэр и глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Кличко участия в выборах Верховной Рады не принимал.

КиевVласть эта информация стала известна от источника в окружении Кличко.

После закрытия участков издание перезвонило на его мобильный. Телефон взяла женщина, которая сказала, что "Кличко) не на связи".

Как ранее сообщал Фокус:

Глава ОП Андрей Богдан заявил, что в Киеве есть системные проблемы, которые можно решить кадровым путем. По этой причине должности мэра Киева может лишиться Виталий Кличко.