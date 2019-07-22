Евгений Дикий
МНЕНИЕ
ЦИК подсчитала 1,75 % голосов
2019-07-22 00:18:28
Фото: Известия
Лидирует "Слуга народа"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует первые результаты внеочередных парламентских выборов.
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Сейчас обработано 1,3% протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу.
По результатам подсчета голоса пока что распределяются следующим образом:
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина и "Голос".
- Явка на момент завершения выборов составила 49,93%. Об сообщает Центризбирком, основываясь на данных 40 округов из 199.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Слуга народа" по-прежнему хочет создать коалицию вместе с партией «Голос» Святослава Вакарчука, но усомнился, что он может занять пост премьера. При этом в "Слуге народа" не видят будущим премьером Юлию Тимошенко.
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