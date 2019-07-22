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ЦИК подсчитала 1,75 % голосов

2019-07-22 00:18:28

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ЦИК подсчитала 1,75 % голосов

Фото: Известия

Лидирует "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) публикует первые результаты внеочередных парламентских выборов.

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Сейчас обработано 1,3% протоколов по Украине по многомандатному избирательному округу.

По результатам подсчета голоса пока что распределяются следующим образом:

Как ранее сообщал Фокус:

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