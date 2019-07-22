Жалею, что не смогли договориться с "Голосом", – Березенко

Если бы "Евросолидарность" объединилась с "Голосом" перед выборами, второй силой стал бы не Медведчук, говорят в партии "ЕС"

В "Европейской солидарности" жалеют, что не смогли объединиться перед выборами с "патриотическими силами".

Об этом в комментарии журналистам рассказал глава избирательного штаба "ЕС" Сергей Березенко, передает theБабель.

"Очень сожалею, что мы не смогли договориться и найти в себе силы чтобы объединиться с "Голосом" в первую очередь. Если вы добавите сейчас результаты выборов национального экзитпола 6+9 это 15, это фактически то, что взял Петр Алексеевич. Но они с самого начала заявили, что идут самостоятельно", – рассказал Березенко.

По его словам, в случае объединения, их сила могла бы взять 18-20% и занять на выборах второе место: "А так, у нас вторая сила – Медведчук. И это очень опасно, потому что он владеет ресурсами, неограниченными финансами и поддержкой России".

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве со "Слугой народа", Березенко заявил, что "ЕС" готова поддерживать "все хорошие инициативы, направленные на движение в ЕС и НАТО".

Также он добавил, что "Евросолидарность" будет договариваться о должностях в комитетах по евроинтеграции, нацобороне и свободе слова.

По мнению Березенко, свободой слова должна заниматься оппозиция, но "будет очень жаль, если комитет возглавит не Сюмар, а, например, Неля Штепа от Медведчука".

Кроме всего прочего, глава штаба "ЕС" отметил, что их команда допустила ряд ошибок, и одна из главных среди них – "коммуникация с избирателем": "Не смогли донести людям, зачем Украине реформы, и почему они не происходят так быстро".

Как ранее сообщал Фокус:

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