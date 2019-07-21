Парубий: "Голос" в Раде – это очень позитивный сигнал

Действующий спикер рад, что в новом созыве парламента "украиснкого лагеря будет больше

Спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий, который баллотирует в новый состав парламента по списку "Европейской солидарности", поздравил партию "Голос" Святослава Вакарчука с преодолением пятипроцентного проходного барьера на выборах. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

"Хочу поздравить "Голос" с тем, что они прошли. Считаю, что это очень позитивный сигнал, что украинского лагеря будет больше в Верховной Раде. Хотел бы, чтобы (на должностях спикера и премьер-министра, – ред.) был кто-нибудь украинский. Кто-то, кто будет продолжать то направление, который делал я, будучи главой Верховной Рады Украины. Но посмотрим по результатам", – отметил он.

В то же время Парубий сообщил, что еще не знает, в каком из комитетов Верховной Рады хотел бы работать. По его словам, этот вопрос еще не обсуждался.

"Вам это покажется смешным, но мы правда не говорили о каких-либо должностях, мы не говорили про комитеты или места в президиуме. Придет время – мы рабочей группой сядем в кабинете, закроемся и будем вести дебаты", – рассказал действующий спикер.

При этом он предлагает уменьшить численность депутатов в комитетах и будет добивать равномерного представительства разных политических сил в структурах Верховной Рады.

"Я буду настаивать, чтобы в комитете было 20 человек, а не 27. Этого достаточно. Чтобы распределение комитетов было по принципу Донта– как в Европейском парламенте. Чтобы не было подковерных разговор и подковерных договоренностей по поводу распределения комитетов. И я буду настаивать, чтобы все политические силы были равномерное представлены в структуре комитетов и в структуре руководства ВР Украины", – рассказал Парубий.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно финальным данным национального экзит-полла, в Раде будут представлены пять партий. Свои фракции в парламенте сформируют "Слуга народа" (44,2%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), ВО "Батькивщина (7,4%) и "Голос" (6,5%).