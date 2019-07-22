Украина рассматривает санкции за раздачу паспортов на Донбассе, – Данилюк

В СНБО думают над мерами, которые либо максимально усложнят процесс раздачи паспортов жителям ОРДЛО, либо и вовсе его прекратят

Украина рассматривает возможность введения санкций против РФ за раздачу паспортов на Донбассе.

Об это заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это – нарушение Минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", – заявил Данилюк.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. В Европе осудили действия России.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июля Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Кремля нет точных данных по желающим получить российское гражданство.