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Украина рассматривает санкции за раздачу паспортов на Донбассе, – Данилюк

2019-07-22 09:15:49

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Украина рассматривает санкции за раздачу паспортов на Донбассе, – Данилюк

Александр Данилюк / Фото: hromadske.ua

В СНБО думают над мерами, которые либо максимально усложнят процесс раздачи паспортов жителям ОРДЛО, либо и вовсе его прекратят

Украина рассматривает возможность введения санкций против РФ за раздачу паспортов на Донбассе.

Об это заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это – нарушение Минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", – заявил Данилюк.

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24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО. В Европе осудили действия России.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 17 июля Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.
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