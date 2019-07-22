"Слуга народа", вероятно, сможет сформировать однопартийное большинство, – СМИ

Впервые в истории парламента Украины

Партия "Слуга народа", возможно, будет способна сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не привлекая в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины, пишет Интерфакс-Украина.

В частности, по состоянию на 9.00 понедельника, представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают, в основном выдвиженцы "Оппозционного блока" и "Оппоциционной платформы – За жизнь!".

В частности, выдвиженцы "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Отметим, для создания коалиции в Верховной Раде необходимо не менее 225 мандатов, поэтому пропрезидентская сила имеет шанс на создание так называемой "монокоалиции". При этом, ситуация может измениться в ходе дальнейшего подсчета голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.