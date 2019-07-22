Евгений Дикий
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Глава ЦИК признала выборы состоявшимися
2019-07-22 10:47:18
Татьяна Слипачук / Фото: 112.ua
Татьяна Слипачук подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было"
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах, пишет Интерфакс-Украина.
"Выборы парламентские состоялись", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".
Как ранее сообщал Фокус:
- Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.
- Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.
- Партия "Слуга народа", возможно, будет способна сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не привлекая в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.
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