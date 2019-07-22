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Глава ЦИК признала выборы состоявшимися

2019-07-22 10:47:18

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Глава ЦИК признала выборы состоявшимися

Татьяна Слипачук / Фото: 112.ua

Татьяна Слипачук подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было"

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах, пишет Интерфакс-Украина.

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"Выборы парламентские состоялись", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".

Как ранее сообщал Фокус

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