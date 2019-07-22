Глава ЦИК признала выборы состоявшимися

Татьяна Слипачук подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было"

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах, пишет Интерфакс-Украина.

"Выборы парламентские состоялись", – сказала она на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Глава ЦИК подчеркнула, что фактов, "которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было".

Как ранее сообщал Фокус:

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%.

Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США.