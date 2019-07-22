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ЦИК обработала половину протоколов: "Слуга народа" набирает 42,44% голосов

2019-07-22 10:57:49

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ЦИК обработала половину протоколов: "Слуга народа" набирает 42,44% голосов

Фото: Радио Свобода

В Раду также проходят "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос"

Центральная избирательная комиссия обработала 50.24% электронных протоколов. Результаты подсчета голосов публикуются на сайте ЦИК.

Так, на данный момент первое место с большим отрывом занимает партия "Слуга народа" – 42,44% голосов избирателей.

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За "Слугой" идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,87%), "Европейская солидарность"(8,65%) и "Батькивщина" (8,02%). Замыкает пятерку с 6,39% "Голос" Святолава Вакарчука.

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