ЦИК обработала половину протоколов: "Слуга народа" набирает 42,44% голосов

В Раду также проходят "Оппозиционная платформа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос"

Центральная избирательная комиссия обработала 50.24% электронных протоколов. Результаты подсчета голосов публикуются на сайте ЦИК.

Так, на данный момент первое место с большим отрывом занимает партия "Слуга народа" – 42,44% голосов избирателей.

За "Слугой" идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,87%), "Европейская солидарность"(8,65%) и "Батькивщина" (8,02%). Замыкает пятерку с 6,39% "Голос" Святолава Вакарчука.

Как ранее сообщал Фокус:

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше - 51,9%.