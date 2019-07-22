Явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории Украины

На каждых выборах в парламент, за исключением 2006 года, явка избирателей постепенно падает

Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше - 51,9%.

Самыми активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

Стоит также отметить, что на каждых выборах в парламент, за исключением 2006 года, явка избирателей постепенно падает.

Как ранее сообщал Фокус: