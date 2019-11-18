Казахстан не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина
2019-11-18 08:48:10
По словам главы МИД Казахстана, проведение встречи "была лишь темой для обсуждения"
Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении в стране встречи российского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского было лишь темой для обсуждения.
Об этом сообщает Спутник-Казахстан.
"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) говорил в Астанинском клубе. Астанинский клуб предполагает, что это как тема для обсуждения", – сказал Тлеуберди.
Он подчеркнул, что это не было официальным предложением или позицией, официальные документы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому также не передавались.
Как ранее сообщал Фокус:
- Нурсултан Назарбаев пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстан для проведения личной встречи.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что предложение бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи президентов Украины и РФ имело чисто дипломатический характер.