Казахстан не отправлял официальных приглашений для встречи Зеленского и Путина

По словам главы МИД Казахстана, проведение встречи "была лишь темой для обсуждения"

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о проведении в стране встречи российского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского было лишь темой для обсуждения.

Об этом сообщает Спутник-Казахстан.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев) говорил в Астанинском клубе. Астанинский клуб предполагает, что это как тема для обсуждения", – сказал Тлеуберди.

Он подчеркнул, что это не было официальным предложением или позицией, официальные документы Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому также не передавались.

Как ранее сообщал Фокус:

Нурсултан Назарбаев пригласил президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстан для проведения личной встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Назарбаева, заявил, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что предложение бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи президентов Украины и РФ имело чисто дипломатический характер.