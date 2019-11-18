Луценко во время выборов приглашал Зеленского к себе в гости

Луценко и Зеленский иногда встречаются и сейчас, но это "эпизодические вещи"

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в ходе недавних выборов встречался у себя дома с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Об этом Луценко рассказал в интервью Украинской правде.

"В ходе выборов несколько раз встречался с Зеленским и Богданом. До его объявления о походе на выборы, где-то в ноябре, и после объявления. Это были интересные встречи. Даже у меня дома встречались", – рассказал экс-генпрокурор.

В то же время, когда "пошла жара", Луценко уверяет, что ни с кем больше не встречался. "Словом, я делал свое. Мое задание было – чтобы выборы были без использования правоохранительной структуры, без подкупа, вот и все", – добавил он.

Сейчас Луценко и Зеленский иногда встречаются, но это "эпизодические вещи".

"Иногда он ставит вопросы, я отвечаю. Иногда я какую-то информацию считаю нужным, чтобы глава государства знал... У нас было где-то 3-4 больших встречи, когда я был генпрокурором. Считаю, что у нас нормальные отношения", – говорит экс-глава ГПУ.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября Юрий Луценко улетел в Лондон для прохождения полуторамесячных курсов английского языка.

Его супруга и нардеп от "Евросолидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном сложении депутатского мандата в связи с состоянием здоровья.