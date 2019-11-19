Раде хватит 11 дней для разработки законопроекта об особом статусе ОРДЛО, – Разумков
2019-11-19 07:49:55
Спикер обещает, что документ начнут готовить после встречи нормандской четверки совместно с обществом
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса будет разработан по результатам встречи "нормандской четверки" вместе с парламентом и обществом.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.
"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следущей: президент, вернувшись с "нормандской встречи" вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы вспомнили. Без вовлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, котрые были даны украинскому обществу", – сообщил Разумков.
Он удивлен, что глава МИД Вадим Пристайко считает работу Рады в вопросе разработки законопроекта "Об особом статусе" неэффективной.
По его словам, за 11 дней календарных дней после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря (последнее в 2019 году заседание Верховной Рады состоится 20 декабря, – ред.) будет выработан текст нового документа об особом статусе для Донбасса, Разумков ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.
- Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".
- Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".
- А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.
- В так называемой "ДНР" заявили, что выступают против нового закона об особом статусе Донбасса, вместо этого, хотят продления старого.