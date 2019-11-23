Коболев готовится давать показания в США против Джулиани, Парнаса и Фрумана

Свидетельства Коболева могут пролить свет на попытки американцев сместить его с должности главы "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев готовится давать показания в США против адвоката Рудольфа Джулиани и бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Об этом он рассказал в интервью Time.

"С большой долей вероятности меня пригласят свидетельствовать... И если меня все же пригласят, что приду и дам показания", – заявил Коболев.

На уточняющий вопрос, в отношении кого конкретно будет давать показания Коболев – Джулиани, или же Парнаса с Фруманом – глава НАК ответил: "Против всех. Все связано".

Издание отмечает, что показания Коболева могут пролить свет на недавнюю историю с якобы желанием главы Минэнерго США, Парнаса и Фрумана добиться смены руководства "Нафтогаза".

Сейчас же американские прокуроры расследуют деятельность Джулиани, связанную с незаконным лоббированием и финансовыми нарушениями.

На вопрос, о чем будет говорить Коболев в США, глава НАК отвечать отказался, но издание отмечает, что любые его показания буквально затмят недавние свидетельства другого сотрудника "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

Отдельно Коболев добавил, что попытки убрать его с должность еще не прекратились.

"Какое-то давление возможно и есть... Но связано ли оно с теми событиями, которые имели место весной, я точно сказать не могу", – говорит он.

Ранее AP писало, что Парнас и Фруман продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК "Нафтогаз" на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.

Сам же Фаворов якобы говорил, что Трамп планировал убрать тогда еще посла США в Украине Мари Йованович с должности и заменить ее кем-то, кто был бы более "открытым" по отношению к ним в ведении бизнеса в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Парнас и Фруман уже появлялись в украинском информационном пространстве. Бизнесмен Игорь Коломойский говорил, что именно с них началась история Луценко и Джулиани.

Эти же лица, по заверению Коломойского, приходили к нему в Израиле после избрания президентом Владимира Зеленского и "говорили, как нужно общаться" новым главой Украины, но украинский бизнесмен заявил им, что не имеет отношения к Зеленскому.

Позже Фруман и Парнас подали в суд на Коломойского и потребовали 200 млн грн морального ущерба за "оскорбления" со стороны олигарха в их адрес.