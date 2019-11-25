Зеленский о встрече в "Нормандском формате": Дожали (видео)

Президент заявил, что предстоящий саммит "нормандской четверки" разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский решил еженедельно выпускать видеоотчеты, в которых будет рассказывать "о всем, что на душе". В первом выпуске он заявил, что предстоящий саммит "нормандской четверки" в Париже разблокирует возможность восстановления суверенитета Украины над оккупированным Донбассом.

Он подчеркнул, что все стороны нормандского формата, Украина, Россия, Германия и Франция, согласились на саммит 9 декабря, выразив это словом "Дожали".

"Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо еще немного поработать", – сказал президент.

Он добавил, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских военных.

"Также на прошлой неделе погиб наш герой, полковник Евгений Коростелев. Мои соболезнования ... каждый день такие трагические новости, они истощают каждого, истощают Украину, поэтому надо заканчивать эту войну", – подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".