Зеленский начал визит в Литву
2019-11-27 09:45:29
Президент Украины также планирует встретиться со спикером Сеймаса Литвы
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литву. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В Вильнюсе Зеленский встретится с президентом Литвы Гиганасом Науседой. Вместе они проведут Двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литвы.
Кроме того, они примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.
Президент Украины также планирует встретиться со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Накануне Зеленский совершил визит в Эстонию. По завершению визита был подписал договор.
- Перед вылетом в Эстонию он дал Кабинету министров поручение: выплатить долги по зарплате перед врачами и учителями.
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