Зеленский начал визит в Литву

Президент Украины также планирует встретиться со спикером Сеймаса Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литву. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Вильнюсе Зеленский встретится с президентом Литвы Гиганасом Науседой. Вместе они проведут Двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литвы.

Кроме того, они примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.

Президент Украины также планирует встретиться со спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Как ранее сообщал Фокус:

Накануне Зеленский совершил визит в Эстонию. По завершению визита был подписал договор.