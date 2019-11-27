Нардеп Иванисов не учился в ВУЗах, которые он указал в биографии

В университетах не знают такого студента

Народный депутат Роман Иванисов, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.

Об этом сообщает "Четверта влада".

В его биографии на сайте облсовета, в котором он был депутатом, указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение".

В 2000 году, по его словам, окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего присвоена квалификация "Юрист – специалист".

Перед выборами в Верховную Раду в 2019 году издание обратилось к партии "Слуга народа" в Ровенской области, чтобы почитать биографию Иванисова.

Там было сказано, что он закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист – специалист" (диплом с отличием).

"Когда появилась информация о судимости Романа Иванисова, мы отправили запросы в Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса. Оба университета указали, что Роман Иванисов не оканчивал университеты и диплома не получал", – сказано в сообщении агентства.

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК.

Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

20 ноября нард Иванисов заявил о приостановке членства во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.

Юрист, экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Иванисов в марте 1996 года Пологовским райсудом Запорожской области был осужден за изнасилование к 3,5 годам тюремного заключения.

Преступление Иванисова подтвердила и сама жертва изнасилования. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что на нардепа будут давить, чтобы он сложил мандат.