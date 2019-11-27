Нардеп Иванисов не учился в ВУЗах, которые он указал в биографии

2019-11-27 13:41:49

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В университетах не знают такого студента

Народный депутат Роман Иванисов, не получал высшего образования, как было указано в его биографиях.

Об этом сообщает "Четверта влада".

В его биографии на сайте облсовета, в котором он был депутатом, указано, что в 1995 году он поступил в Запорожский государственный университет на факультет управления, отделение "Правоведение".

В 2000 году, по его словам, окончил с отличием полный курс упомянутого университета, после чего присвоена квалификация "Юрист – специалист".

Перед выборами в Верховную Раду в 2019 году издание обратилось к партии "Слуга народа" в Ровенской области, чтобы почитать биографию Иванисова.

Там было сказано, что он закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса, факультет управления, отделение "Правоведение", квалификация "Юрист – специалист" (диплом с отличием).

"Когда появилась информация о судимости Романа Иванисова, мы отправили запросы в Запорожский национальный университет и Бердянский университет менеджмента и бизнеса. Оба университета указали, что Роман Иванисов не оканчивал университеты и диплома не получал", – сказано в сообщении агентства.

В судебном приговоре Пологовского районного суда указано, что преступление Роман Иванисов с тремя друзьями совершили в сентябре 1995 года. В то время депутат работал официантом в Бердянском баре и не являлся студентом.

Биография Иванисова, фото

Биография Иванисова, фото

Как ранее сообщал Фокус:

  • Юрист, экс-замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов сообщил, что Иванисов в марте 1996 года Пологовским райсудом Запорожской области был осужден за изнасилование к 3,5 годам тюремного заключения.
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