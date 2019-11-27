В Нафтогазе назвали крайний срок газового соглашения

А в Кремле сказали, что российско-украинские переговоры по газу находятся в цейтноте

Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину по европейским правилам и украинским законам – 13 декабря.

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", – сказал он.

По его словам, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", – сказал Витренко.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры по газу находятся в цейтноте, но говорить о каких-то деталях переговоров в настояще время невозможно, сообщает Коммерсантъ.

"Мы в цейтноте, времени мало. Нафтогаз должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.