Вступил в силу закон об ответственности за незаконное обогащение

Накануне документ был опубликован в официальном издании Голос Украины

В четверг, 28 ноября, вступил в силу закон Украины №263-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Накануне документ был опубликован в официальном издании Голос Украины. Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Согласно документу, в Уголовном кодексе Украины появилась новая статья 368-5 (незаконное обогащение), согласно которой приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (110,5 тыс. грн) превышает их законные доходы, влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Кроме того, внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.

Как ранее сообщал Фокус:

КСУ 26 февраля признал не соответствующей Основному закону статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду в качестве неотложного новый законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение. Также альтернативные депутаты подали альтернативные законопроекты.

МВФ, США и ЕС в Украине назвало все зарегистрированные законопроекты несовершенными и попросили депутатов отложить их рассмотрение.