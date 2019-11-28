Политика
Для Альперина будут просить арест или залог в 288 млн грн, – СМИ
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Меру пресечения подозреваемому, вероятно, будут избирать завтра, в Высшем антикоррупционном суде
Прокуроры будут просить для "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина арест или залог в 288 млн гривен.
Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.
Скорее всего, меру пресечения подозреваемому будут избирать завтра, 29 ноября, в Высшем антикоррупционном суде.Важно
Задержание Вадима Альперина. Что известно о "крестном отце контрабанды" в Украине
Сейчас Альперин находится в изоляторе временного содержания.
Одесского бизнесмена подозревают в организации коррупционной схемы, которая связана с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.
По версии следствия, своими действиями Альперин нанес убытки государству в размере 77,7 млн грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.
- Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".
- Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.
- 27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.