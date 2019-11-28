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Для Альперина будут просить арест или залог в 288 млн грн, – СМИ

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Меру пресечения подозреваемому, вероятно, будут избирать завтра, в Высшем антикоррупционном суде

Прокуроры будут просить для "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина арест или залог в 288 млн гривен.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.

Скорее всего, меру пресечения подозреваемому будут избирать завтра, 29 ноября, в Высшем антикоррупционном суде.

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Сейчас Альперин находится в изоляторе временного содержания.

Одесского бизнесмена подозревают в организации коррупционной схемы, которая связана с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, своими действиями Альперин нанес убытки государству в размере 77,7 млн грн.

Как ранее сообщал Фокус: