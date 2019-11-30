ГПУ рассказала, сколько людей признали виновными по делам Евромайдана

Сообщено о подозрении 445 лицам

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что 59 человек признали виновными в делах Евромайдана.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным ГПУ, всего правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам, из них: 48 чиновникам, 228 правоохранителям, в том числе 27 следователям, 20 прокурорам и 23 судьям.

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За первые девять месяцев 2019 года управление специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 лицам досудебное следствие закончено и обвинительные акты направлены в суд. За эти месяцы судьи объявили один обвинительный приговор.

В целом на протяжении всего времени управление специальных расследований исследовало более 4100 эпизодов совершения уголовных правонарушений, в которых подозрение сообщили 288 людям.

В прокуратуре отметили, что следователи направили в суд 81 обвинительный акт в отношении 162 человек. По результатам судебного разбирательства суд признал виновными 20 человек, в отношении 19 из них вынес обвинительные приговоры.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.

В ГБР уже создали специальное подразделение, которое будет заниматься делами Майдана.