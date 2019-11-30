Зеленский планирует встретиться со студентами, избитыми 6 лет назад на Майдане

По мнению президента, в последние годы мало кто вспоминает имена активных участников Евромайдана

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие дни встретиться с участниками акции протеста, которых в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве зверски избили "беркутовцы".

Об этом Зеленский написал у себя в Facebook.

Он напомнил, что шесть лет назад все общество было шокировано избиением студентов "Беркутом".

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"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны", – отметил президент.

Он добавил, что те студенты "были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи".

По мнению Зеленского, в последние годы мало кто вспоминает имена активных участников Евромайдана, которые фактически стали отправной точкой коренных преобразований в стране.

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения?", – спросил президент.

В связи с этим глава государства заявил, что на следующей неделе "очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года".

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября у ГПУ истек срок полномочий проводить досудебное расследование. Все дела из ГПУ передали в другие правоохранительные ведомства. Большинство дел Майдана перешли в ГБР.

В ГБР уже создали специальное подразделение, которое будет заниматься делами Майдана.