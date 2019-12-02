Президент признался, что был готов предоставить обещанное вознаграждение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал НАБУ подарок за поимку одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщил Зеленский в своем влоге.

По словам президента, он действительно был готов дать вознаграждение тому, кто поможет поймать Альперина, подозреваемого в импорте без уплаты всех необходимых пошлин.

"Наконец-то был задержан один из контрабандистов Альперин. Я обратился к Украине и сказал, что тот, кто отдаст нам Альперина, получит подарок. Это правда. Его задержали НАБУшники, молодцы, парни", – заявил Зеленский.

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Также президент подчеркнул, что сотрудники НАБУ отказались от его подарка.

"Я предложил им подарок, но они отказались, сказав, что это может быть расценено, как влияние президента и Офиса на НАБУ. Так, что подарок мой не взяли. Но я им очень благодарен, так как они сделали подарок всей стране – арестовали этого человека", – подытожил президент.

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