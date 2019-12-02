Зеленский предлагал НАБУ подарок за поимку Альперина, но они отказались
Президент признался, что был готов предоставить обещанное вознаграждение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал НАБУ подарок за поимку одесского бизнесмена Вадима Альперина. Об этом сообщил Зеленский в своем влоге.
По словам президента, он действительно был готов дать вознаграждение тому, кто поможет поймать Альперина, подозреваемого в импорте без уплаты всех необходимых пошлин.
"Наконец-то был задержан один из контрабандистов Альперин. Я обратился к Украине и сказал, что тот, кто отдаст нам Альперина, получит подарок. Это правда. Его задержали НАБУшники, молодцы, парни", – заявил Зеленский.Важно
Также президент подчеркнул, что сотрудники НАБУ отказались от его подарка.
"Я предложил им подарок, но они отказались, сказав, что это может быть расценено, как влияние президента и Офиса на НАБУ. Так, что подарок мой не взяли. Но я им очень благодарен, так как они сделали подарок всей стране – арестовали этого человека", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.
- Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".
- Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.
- 27 ноября Альперин сам пришел в САП, где его задержали сотрудники НАБУ.
- 29 ноября ВАКС арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен. В случае внесения залога Альперин обязан сдать паспорта, носить электронный браслет и явиться по первому требованию в следственные органы.