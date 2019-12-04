Венгры открестились от заявлений главы Госдумы РФ о защите нацменьшин в Украине

В Венгрии говорят, что не обращались к РФ по поводу координации усилий для защиты нацменьшин в Украине

В Венгрии отрицают обращение к РФ по поводу защиты нацменьшинств в Украине.

Об этом заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

В связи с последними заявлениями спикера Госдумы РФ о совместной с Венгрией защите нацменьшинств на территории Украины, украинское посольство в Будапеште решило обратиться за комментарием к самой Венгрии.

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Посол Венгрии Иштван Ийдярто: "Получается, что украинское государство — только для украинцев. Это очень опасный подход, неевропейский"

"Получили ответ, что Государственные собрания Венгрии не принимали таких заявлений. Соответственно, они не могли ни в устной, ни в письменной форме передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", – заявила Зеленко.

В МИД подчеркивают, что Украина и Венгрия – страны-партнеры, которые способны самостоятельно, путем диалога, найти рещение всех вопросов.

"Верим, что Венгрия, как член НАТО и ЕС, поддерживает нас в противодействии агрессии РФ и не будет заключать с агрессором альянсов против Украины", – добавили в МИД.

Вчера, 3 декабря, Володин заявил, что парламент Венгрии якобы направил в Госдуму РФ просьбу объединить усилия по "защите прав языковых меньшинств" в Украине.

По его словам, венгры якобы обеспокоены принятым в Украине "языковым законом".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Он также призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.

Тем временем, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто говорит, мол этническим венграм в Украине трудно дается изучение украинского языка.