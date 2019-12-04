Судья Артур Емельянов заявил о попытках давления на следствие в деле покушения на Соболева

Судья заявил о готовности пройти проверку на полиграфе

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов считает, что расследование покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева необходимо вернуть в правовое поле и прекратить попытки давления на следствие. Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

"Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами, а некоторым украинским Интернет-СМИ пора прекратить попытки поднимать свой скандальный рейтинг на человеческих трагедиях", - заявил Емельянов.

Накануне в СМИ появилась информация, что полиция вышла на заказчиков и готова их задержать. Сам Соболев соболев сегодня возле суда озвучил фамилии шести человек, которые могут стоять за преступлением, и призвал их пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою непричастность.

"Я надеюсь, что юристы уже порекомендовали Соболеву написать заявление в полицию, если у него есть какие-либо подозрения. Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие", - подчеркнул Емельянов.

Судья также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе для подтверждения своей непричастности к покушению.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Киллер стрелял в Соболева, но попал в его трехлетнего сына Александра, который скончался в "скорой" по дороге в больницу.

Позже стало известно, что Андрей Лаврега и Алексей Соболев, подозреваемые в убийства, воевали на Донбассе в рядах Украинской добровольческой армии.