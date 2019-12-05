Прокуратура Нью-Йорка пообщалась с Коболевым по делу Джулиани, – CNN

Заинтересованность прокуроров активностью вокруг украинского государственного предприятия указывает на возможное расширение их расследования против Парнаса и Фрумана

Федеральные прокуроры Нью-Йорка, которые расследуют дело Руди Джулиани и его партнеров, Парнаса и Фрумана, обратились за показаниями к генеральному директорау НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, а он добровольно согласился их предоставить.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвоката Коболева Дэнни Брейера.

"Прокуроры провели интервью с руководителем "Нафтогаза" Андреем Коболевым, который находится в центре внимания в деле относительно попыток партнеров Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана заменить его (Коболева) лицом, которое могло бы быть более благоприятным для их бизнес-интересов", – говорится в сообщении.

Прокуроры Нью-Йорка связались с представительницей Посольства США в Украине Сурией Джаянти, которая поддерживает официальный контакт со стороны посольства с "Нафтогазом".

Более подробных комментариев на нынешней стадии расследования относительно Джулиани предоставлено не было.

Заинтересованность прокуроров активностью вокруг украинского государственного предприятия указывает на возможное расширение их расследования против Парнаса и Фрумана, которых обвиняют в реализации схемы по привлечению иностранных капиталов на президентские выборы в США.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев ранее хзаявил, что готов дать показания в США против адвоката Рудольфа Джулиани и бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Парнас и Фруман уже появлялись в украинском информационном пространстве. Бизнесмен Игорь Коломойский говорил, что именно с них началась история Луценко и Джулиани.

Эти же лица, по заверению Коломойского, приходили к нему в Израиле после избрания президентом Владимира Зеленского и "говорили, как нужно общаться" новым главой Украины, но украинский бизнесмен заявил им, что не имеет отношения к Зеленскому.

Позже Фруман и Парнас подали в суд на Коломойского и потребовали 200 млн грн морального ущерба за "оскорбления" со стороны олигарха в их адрес.