"Варта на Банковой" продолжается. Активисты слушают лекции и ждут начала саммита

2019-12-09 13:12:12

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Многие из участников акции еще спят

В преддверии начала саммита лидеров нормандской четверки под Офисом президента продолжается акция "Варта на Банковой", организованная "Движением сопротивления капитуляции". Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Под зданием ОП сейчас находится небольшое количество активистов, полиции также стало меньше.

Варта на Банковой, фото Возле входа на Банковую появились металлические рамки.

Варта на Банковой, фото

Протестующие еще вчера вечером установили несколько палаток.

Варта на Банковой, фото

Самые большие – у "Демократической сокиры" и Национального корпуса.

Варта на Банковой, фото

В последней сейчас проводятся в лекции. В частности, там в данный момент рассказывают об отделении Косово от Сербии. Сравнивают с событиями в Украине.

Многие из активистов еще спят.

Варта на Банковой, фото

Также под Офисом президента продолжает стоять сцена, на которой активисты планируют смотреть в прямом эфире происходящее на саммите в Париже.

Варта на Банковой, фото

Как ранее сообщал Фокус:

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