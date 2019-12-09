Все идет очень правильно: Аваков о переговорах четверки в Париже

При этом глава МВД отказался комментировать информацию российских СМИ, что на встрече не удалось договориться о дальнейшем отводе войск на Донбассе

Президент Владимир Зеленский жестко отстаивает позицию Укрианы на переговорах лидеров нормаднской четверки. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс Украина.

"Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский – молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет", – сообщил Аваков.

По его словам, переговоры еще продолжаются.

"Сейчас идет разговор цивилизованный. Я думаю вы еще услышите результаты. Я ж не голубь. Поэтому я говорю все идет очень правильно с государственной позиции", – сказал Аваков.

При этом глава МВД отказался комментировать информацию российских СМИ, что на встрече не удалось договориться о дальнейшем отводе войск на Донбассе.

По его словам, во время переговоров с Россией, Германией и Францией украинская сторона "держит государственную позицию", написал он в Twitter.

"Пока идут переговоры… зал Елисейского дворца ждет… Украинская делегация держит государственную позицию", – сообщил Аваков.

Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Президенты говорили больше часа.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне встречи заявил: будущее Украины напрямую зависит от результатов переговоров в Париже.