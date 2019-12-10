Зеленский: Для прекращения войны надо искать диалог, а не "плевать в кого-то"

В ходе "нормандской встречи" президент Украины старался не называть Россию агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после "Нормандской встречи" заявил, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления контроля над границей властям Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".

Об этом передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, почему он редко называет Россию агрессором, президент Украины сказал: "Это как вопрос: "А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?" Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю".

Зеленский также отметил, что если кто-то ставит задачу "приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?"

"Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", – указал глава государства.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.