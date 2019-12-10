В тюрьмах России находятся около двух тысяч украинцев, – Денисова

По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан, сейчас около 2000 граждан Украины

В России удерживают в тюрьмам около двух тысяч украинцев.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, по случаю Международного дня защиты прав человека, состоялась важная рабочая встреча по защите прав граждан Украины, которые стали жертвами торговли людьми и находящихся в местах несвободы России.

"Только в 2018 году было арестовано 176 наших сограждан, а осуждено 692 человека за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодня эта цифра составляет около 2000 граждан Украины", – рассказала Денисова.

По ее словам, с 2015 года в стране действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории России.

РФ из-за невыполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в частности о безотлагательном информирования о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины.

"Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров сообщил о деталях уголовного преследования свыше 300 граждан Украины, которые стали жертвами деятельности транснациональной преступной группировки. Но тяжкий путь домой удалось преодолеть лишь 35 украинцам. Сейчас они продолжают отбывать наказание в украинских тюрьмах", – рассказала омбудсмен.

Как ранее сообщал Фокус:

По словам Денисовой, в плену в России и оккупированном Крыму находится 115 украинцев.