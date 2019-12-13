Дугарь сообщили о подозрении в деле убийства Шеремета

Прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Одной из подозревамых в деле обе убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь сообщили о подозрении.

Об этом пишет Укринформ.

Прокуроры будут ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Дугарь якобы проводила разведку возле дома журналиста накануне убийства - фотографировала на свой сотовый камеры видеонаблюдения.

"Визуально Дугарь была похожа на женщину, которая проводила разведку возле дома Шеремета. Впоследствии спецэкспертиза подтвердила, что она действительно фотографировала на мобильный места расположения камер видеонаблюдения", – утверждал вчера замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

Текст подозрения опубликовал у себя в Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

В нем, в частности, говорится, что органы подозревают Дугарь в умышленном убийстве опасным для жизни многих людей способом.

К тому же Дугарь якобы находилась в составе организованной группы. Таким образом, ей инкриминируют ч.3 ст.28 (участие в организованной группе) и пункты 5,12 ч.2. ст.115 (умышленное убийство).

Подозреваемой грозит от 10 до 15 лет, либо же пожизненное заключение.

Сегодня нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич опубликовала у себя в Facebook справку-алиби, согласно которой Дугарь во время убийства Шеремета была на фронте и физически не могла участвовать в преступлении.

Дугарь – медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины.

Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.