Аваков рассказал о "зеленой штуке" Антоненко и принес извинения волонтерам Акастеловым

Подозреваемый в убийстве Шеремета перед обыском просил брата своей жены вынести из квартиры мину МОН-50

Подозреваемый в организации убийства Павла Шеремета Андрей Антоненко, когда к нему 12 декабря пришли следователи, просил брата жены вынести из квартиры "зеленую штуку", которая впоследствии оказалась миной МОН-50. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, когда следователи пришли к Антоненко для его задержания и обыска дома, по процессуальным нормам, они должны были дождаться адвоката. До его приезда, он был свободен, переписывался в соцсетях, разговаривал по телефону и писал смс-ки.

"И там была такая ситуация: он написал человеку, который жил с ним в одной квартире, брату своей жены: срочно иди в квартиру и забери оттуда ту зеленую штуку. И брат его жены забирает эту "зеленую штуку" и выносит из квартиры", - уточнил Аваков.

Правоохранители проследили за ним. Всего было три версии, куда могли отнести "зеленую штуку". Поэтому, ночью потом были проведены два дополнительных неотложных обыска.

Фото: Украинская правда

"Ночью были обыски у двух волонтеров, которые имели коммуникацию, и там ничего не нашли. И мы просим прощения у этих людей, но это было необходимо для следствия. И третий адрес, куда мы попали, - мы нашли этот предмет, эта маленькая зеленая штука. Это - мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии, и с нее снята крышка, у которой изъята часть тротила, и там проведены, скажем так, определенные работы", - рассказал Аваков.

По его словам, найденные элементы составляли примерно половину того элемента, из которого была создана взрывчатка, которой подорвали Шеремета и которой пытались убить бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Аваков отметил, что не утверждает, что это элемент бомбы, заложенной под авто Шеремета. Но добавил, что странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить большое количество людей.

Фото: Украинская правда

"Я допускаю, что каждый ветеран войны привозит с войны сувенир, хотя это очень плохо, и время от времени взрывается граната или патроны какие-то. Но держать мину и тем более разбирать... И наши подозрения в этом вопрос только усиливаются", - подчеркнул Аваков.

Он добавил, что следствие еще не окончено и правоохранители еще не сделали всех необходимых выводов.

"У нас нет ответов на целый ряд вопросов, мы их получаем. У нас нет полных ответов относительно инициаторов дела, и это отдельный серьезный разговор. В отношении инициаторов этого дела, кроме этих исполнителей, судя по всему, это будет отдельный серьезный вывод из нашего расследования", - отметил министр.

Напомним, в ночь на на 13 декабря пришли с обыском к волонтерам супружеской паре волонтеров Евгению и Наталье Акастеловым в рамках расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемых на данный момент пятеро - рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер Юлия Кузьменко, медик 25-1 аэромобильной бригады Яна Дугарь и ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Согласно тексту подозрения, именно Антоненко, "культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" организовал преступную группу для убийства Шеремета. При этом в документе не упоминаются Инна и Влад Грищенко.

В МВД пояснили, что супруги Грищенко были задержаны по подозрению в покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области. Следователи убеждены, что ветераны "могут владеть информацией о деле Шеремета".