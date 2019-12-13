Дело Шеремета. Силовики ночью пришли с обыском к еще одной паре волонтеров

Обыск продлился до 5 утра. Правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин

Следователи ночью по делу убийства журналиста Павла Шеремета обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Обыск продлился до 5 утра. Правоохранители изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Следственные действия проводились в рамках расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.

Во время революции Достоинства Евгений был заместителем командира первой сотни, а Наталья до сих пор ухаживает за раненными украинскими бойцами в больницах.

Акастелов среди прочего руководил обороной на улице Институтской зимой 2014 году.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram также пишет, что силовики проводят обыск у еще двух лиц: Павлины Степановой и ее супруга.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.