Найем назвал шесть причин, по которым не верит в виновность Rifmaster'а и "Пумы"

Одна из причин – личность главы МВД Авакова, который в 2018 году уже говорил, что нашли подозреваемого по делу Гандзюк. "Риторика была такая же: обоснованно подозревается. Оказалось, что необоснованно", – говорит Найем

У юриста Маси Найема есть шесть вопросов к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Во-первых, по словам Найема, при хорошей доказательной базе первые лица государства не стали бы давить своим авторитетом на мнение общества: "Они бы просто показали убедительные доказательства".

Во-вторых, не до конца понятен мотив (дестабилизация общества). "Больше дистабилизирует общество вот такие вот выходки первых лиц государства. А потом... Почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше?", – задается вопросом юрист.

К тому же, если бы у правоохранителей были доказательства вины Антоненко, они бы не упрашивали Найема и Rifamster'a в час ночи пройти полиграф – "так это не работает".

Четвертое. "Риторический вопрос. А как быть с заявлением Геращенко, советника Авакова: "Покушение на меня и убийство Шеремета устроены РФ"? Может хватит верить ему и всему его окружению, если уже доказано, что они часто врут", – пишет Найем.

Что касается экспертизы походки подозреваемых, то выводы профессора Ивана Берча (специалист из Великобритании, который для "объективной оценки" сделал анализ походки подозревамых, основываясь на видеоматериалах) не все суды принимают и "доверия к ним не больше, чем к эксперту Валиахметову".

Берч пришел к выводу, что мужчина, который принимал участие в закладке взрывустройства под авто – Антоненко. Женщина, которая непосредственно закладывала взрывчатку – Юлия Кузьменко.

Давид Валиахметов – завотделом судмедэкспертизы Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, которого подозревают в составлении заведомо ложного заключения в интересах экс-нардепа Александра Шепелева.

И, наконец, Найема смущает личность Авакова, который в 2018 году уже говорил, что нашли подозреваемого по делу Гандзюк: "Риторика была такая же: обоснованно подозревается. Оказалось, что необоснованно".

Плюс, Авакова обещали уволить до конца года. Когда-то, когда уходил с поста Яценюк, тоже делали акцию "чистое прошлое". Тогда был ряд громких заявлений, что вообще-то Арсений лучший из премьеров. Я так понимаю, что теперь туда метит уже другой Арсен. Аваков", – пишет юрист.

"Так что если мы в скором времени увидим повышение Арсена Борисовича – это лишний раз докажет, что в Украине очень легко можно назначить виноватыми каждого из нас. А это уже почти РФ", – добавил он.

Вчера вечером Найем заявил, что не будет защищать Антоненко в суде: всему виной конфликт интересов, ведь Шеремет был другом самому Найему.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.