Украина предана Минским договоренностям, – глава МИД

Пристайко отметил, что Украине важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной

Украинские власти выполняют Минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала Интер.

Он отметил, что Украина предана Минским соглашениям.

"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", – указал Пристайко.

Глава МИД также сказал, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая запланирована на апрель, Украине для усиления своей позиции на переговорах нужно принять несколько решений в законодательной сфере.

Пристайко отметил, что Украине важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной. Украинская сторона, по его словам, готова сделать определенную "домашнюю работу": согласовать легальные рамки всех договоренностей.

Министр уточнил, что это четыре закона. "Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса − эти все вопросы должны быть решены", − указал он.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

Владимир Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".