Поляков заявил о выходе из партии "Слуга народа"

Народный депутат сообщил, что не может находиться в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы и любители "решалова"

Народный депутат Верховной Рады Антон Поляков, который недавно был исключен из фракции "Слуга народа" из-за голосований в разрез с позицией большинства и критики в адрес руководства политсилы, подал заявление о выходе из одноименной партии.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Подал сегодня заявление о выходе из партии СН. На самом деле, это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", – отметил он.

Поляков добавил, что не может находиться в партии, где есть "кнопкодавы, порохоботы, любители "решалова", и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".

Отметим, что Антон Поляков стал членом партии "Слуга народа" только 11 ноября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В своем втором интервью за рулем Tesla президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в "Слуге народа", заявил, что "в парламенте у нас демократия. По крайней мере пока". Он отметил, что пристально следить за работой депутатов и министров, и пообещал сделать серьезные выводы до конца года.