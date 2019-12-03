Верховная Рада: Вятрович стал депутатом, из "Слуги народа" исключили Иванисова, Полякова и Скороход

Фракция "СН" уменьшилась до 249 нардепов

Сегодня в сессионном зале Верховной Рады принял присягу народного депутата Владимир Вятрович и пополнил фракцию "Европейской Солидарности".

Он зашел в парламент вместо Ирины Луценко, которая отказалась от мандата из-за проблем со здоровьем. Первоначально ее заменить должна была Наталья Бойко, следующая по списку "ЕС", однако она уступила свое место Вятровичу.

Экс-директор Института Нацпамяти уже заявил, что собирается в Раде строить украинский мир и останавливать "русский мир"

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Публичная порка. Как долго продержится фракция "Слуга народа"

Также в ходе утреннего пленарного заседания спикер Дмитрий Разумков объявил об исключении народных депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова из фракции "Слуги народа".

Ранее фракция приняла решение исключить из своего состава Полякова и Скороход из-за их голосований в разрез с позицией большинства "слуг народа" и критики в адрес руководства политсилы. Иванисова исключили из фракции, после того как подтвердилась информация о наличии у него судимости за групповое изнасилование.

Как ранее сообщал Фокус:

В своем втором интервью за рулем Tesla президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в "Слуге народа", заявил, что "в парламенте у нас демократия. По крайней мере пока". Он отметил, что пристально следить за работой депутатов и министров, и пообещал сделать серьезные выводы до конца года.