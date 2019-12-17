Комитет рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме, но с трансляцией, – Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа", на заседание не допустят провокаторов

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Аграрный комитет Верховной рады рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме, но с прямой трансляцией. Об этом передает РБК-Украина.

По его словам, рассмотрение поправок планируют показывать онлайн.

"Завтра комитет будет работать. Люди высказывались по поводу того, делать ли это в закрытом формате, или в открытом формате. Большинство людей – в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношения к рынку земли", – заявил Арахамия.

Он отметил, что на заседание не допустят провокаторов, которые стремятся его сорвать. Зато, по его словам, будут аккредитованы несколько телекамер, которые смогут транслировать заседание комитета для телеканалов.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Сегодня под зданием парламента проходит несколько акций протеста. Самая масштабная – против открытия "дерибана земли". В митинги принимают участие представители "Батькивщины", "Свободы", "Нацкорпуса", Аграрной партии.