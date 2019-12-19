"Нормандская четверка" ведет консультации из-за отсутствия договоренностей в ТКГ, – посол Франции

Этьен де Понсен уверен, что не стоит терять оптимизма

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что страны-участницы "нормандской четверки" проводят обмен мнениями по поводу ситуации, сложившейся в связи с отсутствием договоренностей на вчерашнем заседании ТКГ в Минске.

Об этом сообщает Укринформ.

"В любом случае замораживание конфликта не соответствует нашим желаниям и нашим намерениям. Мы настроены на реализацию всех обязательств, взятых в рамках нормандского саммита. И неудача, постигшая переговоры в Трехсторонней контактной группе, имела место только вчера. Мы, конечно, делаем соответствующие выводы, и сегодня идет соответствующая работа на уровне наших столиц, чтобы вместе решать, каким образом выходить из этой ситуации, какие меры при этом могут быть приняты", – сказал де Понсен.

Он также подчеркнул, что подобные ситуации в переговорном процессе происходят не впервые, и поэтому не стоит терять оптимизма.

В ходе вчерашнего заседания ТКГ в Минске сторонам не удалось договориться о новом перемирии на Донбассе, а также обмене пленными до конца года. Переговорщики подтвердили стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что до конца года 72 пленных украинца смогут быть дома.