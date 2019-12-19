Говорить о срыве переговоров в Минске нет оснований, – представитель Украины в ТКГ

По словам Алексея Резникова, заседание ТКГ в Минске проходило в нормальном рабочем режиме

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников на брифинге в Киеве заявил, что заседание ТКГ в Минске 18 декабря проходило в нормальном рабочем режиме, и дает основания для оптимизма.

Об этом сообщает Укринформ.

"Да, у нас там нет друзей. Есть те, кто пытается осуществлять саботаж, и мы видели, как это происходило, в том числе в Париже. Разные есть попытки не дать Украине быть успешной, но переговоры продолжаются в рабочем режиме. Есть детали и нюансы, над которыми работают группы, работают специалисты, поэтому я сегодня оптимистично настроен и надеюсь, что мы решим все вопросы", – сказал Резников.

По его словам, относительно процесса переговоров было много утечек информации.

"Он очень сложный, много технических нюансов, и говорить о том, что что-то там было сорвано, нет оснований", – сказал представитель Украины.

Резников отметил, что следующее плановое заседание состоится в середине января.

"Мы вчера договорились, что представители сторон, Леонид Кучма от Украины и Грызлов от Российской Федерации, Мартин Сайдик от ОБСЕ продолжат консультации с помощью средств связи, включая всех представителей рабочих подгрупп", – подытожил он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором так и не удалось договориться об обмене пленными.