Говорить о срыве переговоров в Минске нет оснований, – представитель Украины в ТКГ
2019-12-19 16:19:59
По словам Алексея Резникова, заседание ТКГ в Минске проходило в нормальном рабочем режиме
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников на брифинге в Киеве заявил, что заседание ТКГ в Минске 18 декабря проходило в нормальном рабочем режиме, и дает основания для оптимизма.
Об этом сообщает Укринформ.
"Да, у нас там нет друзей. Есть те, кто пытается осуществлять саботаж, и мы видели, как это происходило, в том числе в Париже. Разные есть попытки не дать Украине быть успешной, но переговоры продолжаются в рабочем режиме. Есть детали и нюансы, над которыми работают группы, работают специалисты, поэтому я сегодня оптимистично настроен и надеюсь, что мы решим все вопросы", – сказал Резников.
По его словам, относительно процесса переговоров было много утечек информации.
"Он очень сложный, много технических нюансов, и говорить о том, что что-то там было сорвано, нет оснований", – сказал представитель Украины.
Резников отметил, что следующее плановое заседание состоится в середине января.
"Мы вчера договорились, что представители сторон, Леонид Кучма от Украины и Грызлов от Российской Федерации, Мартин Сайдик от ОБСЕ продолжат консультации с помощью средств связи, включая всех представителей рабочих подгрупп", – подытожил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря состоялось последнее в этом году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, на котором так и не удалось договориться об обмене пленными.
- После этого представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма Кучма договорился с Грызловым и Сайдиком по скайпу обсудить вопрос обмена пленными.