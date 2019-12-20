Сегодня Кабмин будет час отвечать в Раде на вопросы депутатов
2019-12-20 11:31:58
Также нардепы планируют рассмотреть изменения в бюджет по Фонду развития предпринимательства
На сегодняшнем заседании Рады министры час будут отвечать на вопросы депутатов. Также нардепы планируют рассмотреть изменения в бюджет по Фонду развития предпринимательства.
Об этом свидетельствует повестке дня, опубликованном на сайте парламента.
Час вопросов пройдет в начале заседания. На Согласительном совете в понедельник нардепы также решили пригласить для доклада главу МИД Вадима Пристайко.
Также повесткой дня предусмотрено рассмотрение во втором чтении законопроектов №2457 о трансплантации анатомических материалов человеку и №2428 о неотложных мероприятиях в сфере здравоохранения.
Рада также рассмотрит проекты постановления №2557 об утверждении председателя и состава Нацкомиссии по радиационной защите населения Украины.
В состав комиссии предлагается избрать 25 членов, а председателем комиссии назначить нардепа от "Слуги народа" Александра Копыленко.
Кроме всего прочего, депутаты намерены рассмотреть проект постановления №2391 об изменении состава ВСК Рады по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге.
Проект предлагает включить в состав комиссии члена депутатской группы "За будущее" Петра Юрчишина.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.
- А 18 декабря Кабмин решил выделить дополнительные 322,6 млн грн на выплату заработных плат шахтерам.