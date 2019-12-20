Администрация Трампа выступила против новых антироссийских санкций, – СМИ

В США опасаются, что новые санкции могут сильно навредить американскому бизнесу

Администрация президента США Дональда Трампа "выступает решительно против" введения нового пакета санкций против России. Об этом сообщило издание The Daily Beast.

18 декабря комитет по международным делам Сената одобрил Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2019 года (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), который должен помочь ввести против РФ «санкции из ада».

Накануне голосования Госдеп США направил председателю комитета обширное письмо с критикой законопроекта. В письме говорится, что пакет санкций «рискует нанести ущерб мировым энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам», а вводимые ограничения затронут «почти весь спектр зарубежной коммерческой деятельности с Россией».

Якобы, новый законопроект может привести к ослаблению поддержки уже действующих американских санкций против России. А из-за новых ограничений могут пострадать американские банки, работающие в России.

Обеспокоенность проектом закона также выразили Торговая палата США и Американский институт нефти.

При Госдеп подчеркивает, что американские власти не отказываются от возможности вводить новые антироссийские санкции. «Соединенные Штаты могут нанести гораздо больший экономический ущерб России, и администрация без колебаний сделает это, если поведение России существенно не изменится», – говорится в письме.

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