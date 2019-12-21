Договоренности по газу: Газпром выплатит Киеву долг, контракт подпишут на пять лет

Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров

Украина и Россия пришли к соглашению по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров, которые прошли в Минске 20 декабря.

Объем транзита газа через Украину в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договорились о возможности подписания контракта на 5 лет, который может быть затем продлен. Объем транзита на 2020 год – 65 млрд кубов, с 2021 по 2024 – по 40 млрд кубов", – сообщил источник, отметив, что тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

Кроме того, Россия согласилась выплатить Украине до конца 2019 года около $3 млрд по решению арбитража Стокгольма.

"Есть договоренность, что Россия заплатит почти $3 млрд по решению арбитража Стокгольма, причем, еще до конца текущего года", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после выплаты Украина откажется от других претензий к Газпрому по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

"Россия выплатит $3 млрд, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии", – отметил собеседник

Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что российская сторона согласилась выплатить Украине три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает Громадське.

"Мы получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит три миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража", − сказал помощник Владимира Зеленского.

Он добавил, что Газпром будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Отметим, что по информации оператора газотранспортной системы – госкомпании "Укртрансгаз",

в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 миллиарда кубометров.

За 11 месяцев 2019 года объем транзита газа из РФ по территории Украины составил 81,49 миллиарда кубометров.

Как ранее сообщал Фокус:

18 декабря глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что оценивает вероятность подписания контракта на транзит газа с "Газпромом" с 1 января 2020 года как крайне низкую.

19 декабря, представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.